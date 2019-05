Tragedia ad Ariccia: si lancia dal ponte davanti i passanti, morto un uomo

Si è lanciato dal ponte dell'Ariccia trovando la morte. La tragedia si è consumata intorno alle 8:00 di martedì 28 maggio sotto al ponte monumentale del Comune dei Castelli Romani. A perdere la vita un uomo romano di 52 anni.

I fatti si sono verificati davanti a diversi passanti che hanno visto l'uomo oltrepassare le reti di sicurezza del ponte della via Appia Nuova e lanciarsi nel vuoto. Inutili i tentativi di salvarlo, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 52enne.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i Carabinieri della Stazione di Ariccia e la Polizia Municipale del Comune dei Castelli Romani. Per consentire gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria il parcheggio che si trova sotto al Ponte dell'Ariccia è stato chiuso sino al termine dei rilievi.

L'uomo è stato poi identificato in un 52enne romano. Lo stesso era arrivato ad Ariccia in auto.