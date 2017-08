Cade nel vuoto mentre lavora sul tetto di un capanno, morto un uomo

Incidente sul lavoro a Pomezia dove un uomo è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capanno dove stata svolgendo dei lavori di manutenzione. La tragedia intorno alle 18:00 di oggi 31 agosto in via delle Monachelle, all'interno di una azienda di deposito e arredo mobili. Per l'uomo, precipitato dal copertura del magazzino in ristrutturazione, non c'è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Pomezia

Arrivati sul posto i sanitari del 118 lo hanno già trovato privo di vita. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri della Stazione di Pomezia che indagano sull'accaduto. Sul posto è intervenuto anche l'ispettorato del lavoro, che sta svolgendo accertamenti per ricostruire l'accaduto. La vittima non è stata ancora identificata.