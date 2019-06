Ispettore di Polizia si sente male in commissariato e muore in ospedale. Donati gli organi

Si è sentito male mentre era nel suo ufficio in commissariato a Colleferro e nonostante la corsa prima al pronto soccorso di Colleferro e poi in quello di Tor Vergata non c’è stato nulla da fare. E’ morto nelle ore scorse in un letto del nosocomio romano il 53enne Giuseppe Rubino, ispettore superiore di Polizia e responsabile dell’ufficio amministrativo di Colleferro.

Una morte fulminea che non ha lasciato scampo al povero Giuseppe, da tutti ben voluto e conosciuto in tutta la zona come appassionato di animali e di auto d’epoca. Lascia la moglie che in gesto di grande altruismo ha deciso di donare gli organi.

I funerali si svolgeranno martedì mattina a San Bruno. fonte della notizia Frosinonetoday