Agente della Polizia Ferroviaria Termini muore in palestra, i funerali a Cassino

L'ultimo saluto a Dino Carinci è fissato per sabato, 10 marzo, alle ore 16 nella chiesa di San Bartolomeo a Cassino. Lo scrive su FrosinoneToday Angela Nicoletti. I funerali dell'agente in servizio alla Polizia Ferroviaria Termini, stroncato da un malore nella serata di mercoledì scorso sono stati fissati dopo che il medico legale ha completato tutti gli accertamenti tanatologici. L'autopsia, disposta dal magistrato Maria Beatrice Siravo, ha fatto emergere che a stroncare la vita, a poco meno di quaranta anni, di Dino Carinci, sarebbe stata un'emorragia interna. Forse provocata dalla rottura dell'aorta addominale. Un'ipotesi che dovrà essere suffragata da tutti gli altri esami il cui risultato sarà reso noto non prima di 60 giorni.

Morto poliziotto Dino Carinci

Arduino Carinci, Dino per gli amici ed i colleghi, è stato stroncato da un malore fulmineo nella serata di mercoledì mentre si stava allenando nella sua palestra di fiducia, in piazza Santa Scolastica a Cassino, provincia di Frosinone. Un arresto cardiocircolatorio ha posto la parola fine alla sua giovane vita. Dino ha lasciato la moglie Laura e due figli, un maschio di pochi anni ed una bimba. Oltre che stimato e ben voluto dai colleghi del commissariato di Cassino dove, per qualche anno aveva prestato servizio in qualità di aggregato, il giovane agente era stimato dai compagni della Polfer di Roma Termini dov'era tornato a prestare servizio. Dino è figlio di Vincenzo Carinci, storico pasticcere cassinate. (da FrosinoneToday)