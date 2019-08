Tragedia a Bufalotta, malore in piscina: morto un impiegato romano

Tragedia in un centro sportivo della zona della Bufalotta, in via Settebagni, dove un uomo di 51 anni è morto mentre si stava allenando in piscina. A dare l'allarme i presenti. Inutili i soccorsi del personale medico del 118 accorso immediatamente sul posto.

Sul luogo anche i carabinieri di Talenti. Secondo una prima analisi, il 51enne avrebbe accusato un malore rivelatosi poi fatale. La salma è stata portata al Verano. L'uomo, un impiegato romano, era residente nella zona sud della Capitale.