Torvaianica in lutto, è morto Nonno Pio: il bagnino di 100 anni simbolo del litorale

Torvaianica e Ostia sono in lutto: è morto Pio Schiano Moriello, il bagnino di 100 anni. Una vera e propria leggenda per tutto il litorale. A darne notizia sono stati i familiari. Nonno Pio sessant'anni fa aveva aperto il suo stabilimento e da allora non lo aveva mai abbandonato.

Pescatore e marinaio di salvataggio, venne arruolato nella Regia Marina durante la Seconda Guerra Mondiale, come Nostromo Sommergibilista.



È stato uno dei pochissimi naufraghi superstiti dopo l'affondamento della sua unità ed ha vissuto avventure e peripezie fra prigionia ed evasioni. Verso la fine degli anni '50, si spostò dal Borghetto dei Pescatori di Ostia a Torvaianica, che conosceva già benissimo e dove aprì via l'attività di famiglia sul mare.

Il 19 novembre festeggiò 100 anni, ma già ad agosto chi lo conosceva aveva dato una mega festa in spiaggia per omaggiarlo e Pio, con tanto di boccale di birra, brindò.

La redazione di RomaToday si unisce al dolore della famiglia Schiano Moriello.