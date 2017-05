Tragedia a Guidonia: imprenditore si spara alla tempia e muore in ospedale

Una città sotto choc ed in lutto per la perdita di uno dei suoi figli più conosciuti. Sono ancora increduli gli abitanti di Guidonia dove ieri si è consumata la tragedia che ha portato alla morte di Giuseppe Turturo, noto imprenditore della Città dell'Aria. Sessantasette anni anni "Pino" Turturo, questo il diminutivo con il quale era conosciuto in città, si è ucciso sparandosi un colpo di pistola alla tempia nella sua abitazione di via Mario Calderara, nel centro di Guidonia intorno alle 19:00. In condizioni disperate è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Alle 22:40, quando si era deciso il trasferimento d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, Giuseppe Turturo è stato dichiarato morto. Lascia tre figlie di 40, 38 e 21 anni.

LA STANDA ED IL CARREFOUR - Una tragedia che ha lasciato increduli i residenti di Guidonia. "Pino" Turturo era infatti un noto imprenditore nel ramo dei supermercati. Fu proprio lui, nei primi anni '80, ad inaugurare uno dei primi supermarket del Comune della provincia nord est romana, la Standa su viale Roma, a poche decine di metri dall'abitazione di via Mario Calderara dove ieri il 67enne ha deciso di farla finita. Attivo da sempre nel ramo della grande distribuzione alimentare "Pino" Turturo inaugurò successivamente il supermercato Gs, poi divenuto Carrefour, prima a Colle Fiorito e poi a Setteville Nord. Vendute le quote alla casa madre francese del Carrefour, Giuseppe Turturo aveva quindi lasciato definitivamente la carriera imprenditoriale.

INDAGINI DELLA POLIZIA - Morto al nosocomio di Tivoli, la salma di Giuseppe Turturo è stata riaffidata ai familiari. Non sembrano infatti esserci dubbi sul gesto volontario che ha portato alla morte del 67enne. Sul caso indagano gli agenti di polizia del commissariato di Tivoli. Resta infatti da accertare la provenienza della pistola usata dall'uomo per spararsi alla tempia. Come si apprende da fonti investigative Pino Turturo aveva un regolare porto d'armi per le pistole, nelle quali non risulta però registrata l'arma usata ieri per fare fuoco.