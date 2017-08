Giallo al Pigneto: soccorso dall'ambulanza, 30enne muore poco dopo in ospedale

Un uomo di 30 anni è morto all'alba di oggi 10 agosto. Una tragedia che ha avuto origine nella zona del quartiere Pigneto. Tutto è iniziato alle 3:40, circa, quando il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il pronto soccorso del policlinico Umberto I dove era giunto, accompagnato dall'ambulanza del 118, il giovane.

Il 30enne, in gravissime condizioni, è poi deceduto alle ore 5:20. In corso indagini per l'identificazione del deceduto e sulla dinamica dei fatti.