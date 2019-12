Shoah: morto Piero Terracina, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz

E' morto a Roma Piero Terracina sopravvissuto ai lager nazisti. Novantuno anni, sfuggito al rastrellamento di Roma, fu arrestato nel '44 ed internato con la sua famiglia a Auschwitz: fu l'unico a tornare vivo.

A comunicare la perdita del testimone della Shoah Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma ."La Comunità Ebraica di Roma piange la scomparsa di un baluardo della Memoria . Piero Terracina ha rappresentato il coraggio di voler ricordare, superando il dolore della sua famiglia sterminata e di quanto visto e subito nell’inferno di Auschwitz, affinché tutti conoscessero l’orrore dei campi di sterminio nazisti. Oggi piangiamo un grande uomo e il nostro dolore dovrà trasformarsi in forza di volontà per non permettere ai negazionisti di far risorgere l’odio antisemita".

"Un altro pezzo della nostra memoria collettiva se ne è andato - il ricordo di Sabrina Alfonsi, Presidente del Municipio I di Roma -. La scomparsa di Piero Terracina ci porta via uno degli ultimi testimoni viventi della tragedia della Shoah, ma soprattutto una grande persona, un uomo meraviglioso che ha saputo superare eventi dolorosissimi mantenendo una grande umanità e lucidità di giudizio, le stesse che ha saputo trasmettere nel suo racconto alle giovani generazioni. A noi il compito di continuare a combattere contro ogni forma di intolleranza, anche in suo nome".