Choc a piazza Vittorio: 39enne si accascia sul marciapiede e muore

Si è accasciato sul marciapiede mentre camminava in piazza Vittorio Emanuele II, poi la morte. Choc questa mattina poco dopo le 11:00 nel cuore del multietnico quartiere dell'Esquilino dove un uomo è deceduto, probabilmente a causa di un malore. A perdere la vita un cittadino del Bangladesh di 39 anni, per cui i medici del personale medico del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto per le indagini gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.