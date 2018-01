Piazza Vescovio: malore mentre torna a casa dalla spesa, 63enne muore in strada

Tragedia oggi, intorno alle 8:30, a piazza Vescovio. Una donna di 63 anni è morta in strada. Ad allertare la Polizia ed il 118 alcuni residenti che hanno trovato la donna riversa in strada all'altezza di via Moricone.

Sul posto una volante della Polizia e la squadra della Scientifica. Vicino al corpo è stata rinvenuta anche una grossa busta della spesa. La donna era uscita per fare delle compere quando, rientrando verso casa, ha accusato il malore che le è stato fatale.