L'assurda morte di Pasquale: Capena sotto choc, annullata la sfilata di Carnevale

Una comunità sotto choc. Capena piange Pasquale, il giovane ragazzo morto mentre aiutava il papà a sistemare il tetto dell'azienda di famiglia. Venuto a mancare ad appena 14 anni, l'adolescente è precipitato da un'altezza di sei metri dalla scala sulla quale era salito per assistere il padre, precipitato anche lui ma illeso, in quanto caduto sul cassone di un furgone che gli ha attutito la caduta.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 14enne è deceduto dopo una caduta sul cemento da un'altezza di sei metri, con padre e figlio precipitati a causa del forte vento che gli ha fatto perdere l'equilibrio. Per Pasquale purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 in un'azienda che si occupa di legnami che si trova su via Traversa del Grillo, strada che attraversa il fiume Tevere collegando la via Salaria alla via Tiberina. Qui, a causa del forte vento che ha sferzato Roma e la sua provincia, il padre 54enne del giovane è salito sul tetto per sistemarlo, insieme a lui il figlio.

Salito sul tetto il padre, il figlio è rimasto sulla scala per aiutarlo passandogli degli attrezzi da lavoro. Poi la folata di vento, che gli ha fatto perdere l'equilibrio. Il minorenne che si trovava sulla scala, è però precipitato rovinosamente in terra, morendo sul colpo. Sotto choc il papà ed i familiari, con il 54enne rimasto illeso dopo essere caduto su un camioncino che si trovava sotto il capannone dal quale è precipitato.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monterotondo che non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 14enne. Ascoltati il papà ed i testimoni, la salma del giovane è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Appresa la notizia della morte del giovane, l'amministrazione comunale di Capena ha annullato la sfilata di carnevale in programma per oggi: "A seguito del grave incidente di in cui ha perso la sua giovanissima vita un ragazzo della nostra comunità, l’Amministrazione Comunale si associa al dolore che ha colpito la famiglia e ritiene doveroso annullare tutte le attività legate al carnevale in programma per la giornata di domani (oggi ndr), domenica 24 febbraio".