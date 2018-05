Morto in casa con una scritta sul petto: "Mi hai lasciata sola, mi vendicherò". Indagata per omicidio la ragazza

E' indagata per omicidio colposo la fidanzata del ragazzo di 22 anni, tossicodipendente, trovato morto la mattina dell'1 maggio nel suo appartamento in viale di Villa Grazioli, in zona Parioli. Secondo le prime ipotesi i due potrebbero aver avuto un litigio. Non si esclude alcuna pista: il giovane potrebbe essere morto a causa di un'overdose nella notte tra lunedì e martedì. I due frequentavano una comunità per tossicodipendenti.

Morto giovane ai Parioli: ragazza indagata per omicidio colposo

La giovane, di 23 anni, ascoltata dagli inquirenti, è stata trovata in possesso di droga e ha respinto ogni accusa negando di aver scritto sul petto della vittima con un rossetto "Mi hai lasciata sola, mi vendicherò". Sono stati ascoltati anche i genitori del giovane, che hanno trovato il figlio privo di vita. Il Pubblico Ministero Mario Dovinola ha disposto l'autopsia e gli esami tossicologici.