Dramma in via Cassia: clochard 64enne trovato morto nel parco

Dramma in via Cassia. Un uomo di 64 anni è stato trovato morto nel parco Caduti sul Fronte Russo. E' successo alle 20 circa del 4 ottobre. All'altezza del civico 737, all'interno del giardino in zona Tomba di Nerone, un ragazzo ha notato il corpo dell'uomo riverso in terra allertando così il Numero Unico per le Emergenze.

Trovato morto al parco

Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri della stazione Tomba di Nerone e i militari del Nucleo Operativo Investigativo per i rilievi del caso. Inutili i soccorsi. La vittima sul corpo non presentava segni di violenza e il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali.

L'identità della vittima

Per risalire all'identità della vittima ci sono voluti gli esami medico-scientifici. L'uomo, un senza fissa dimora, era un cittadino romeno di 64 anni. La salma è stata portata all'ospedale Gemelli di Roma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.