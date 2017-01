Parco degli Acquedotti: trovato morto un 46enne, probabile overdose

E' morto molto probabilmente per overdose l'uomo trovato questa mattina riverso a terra nel parco degli Acquedotti all'altezza di via Lemonia. La segnalazione, che riferiva della presenza di una persona priva di conoscenza a terra nel parco, è giunta al numero unico per le emergenze da parte di un cittadino alle 8.30.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato Tuscolano che ha constatato il decesso dell'uomo, poi identificato per un 46enne italiano.

Nei pressi del corpo è stata ritrovata una siringa. Probabile il decesso per overdose. Il corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Indagano gli agenti del commissariato Tuscolano.