Trovato cadavere di un uomo nel parcheggio della stazione ferroviaria

Tragico rinvenimento nel pomeriggo di lunedì nel parcheggio della stazione di Ladispoli dove un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita riverso in terra. La segnlazione ai soccorritori intorno alle 16:00 di ieri, quando un passante ha notato il cadavere di una persona in vicolo Pienza, area di scambio gomma-ferro dello scalo ferroviario di Ladispoli-Cerveteri. Intervenuti sul posto i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

IPOTESI OVERDOSE - Identificato in un romano di 50 anni residente da tempo a Cerveteri, i carabinieri della Compagnia di Ladispoli intervenuti sul posto seguono la pista della possibile overdose da eroina, con l'uomo che era già noto alle forze dell'ordine come assuntore di droghe. Sul corpo privo di vita del 50enne non sono stati trovati inoltre segni di violenza.

ESAME NECROSCOPICO - La salma dell'uomo è stata trasportata all'obitorio del Verano a Roma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'esame necroscopico.