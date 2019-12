Colto da malore muore nel parcheggio dell'ospedale davanti a moglie e figlio

Tragedia al parcheggio dell'ospedale dove un uomo è morto davanti agli sguardi di moglie e figlio. E' accaduto intorno alle 12:30 di lunedì 2 dicembre nell'area di sosta del pronto soccoro del Sant'Eugenio, in viale dell'Umanesimo all'Eur.

Per l'uomo, un italiano di 87 anni, non c'è stato nulla da fare, i tentativi di rianimarlo sono stati inutili, con i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano, avvenuto presumiblimente per cause naturali.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti di polizia del Commissariato Esposizione. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione dei familiari.