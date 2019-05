Morte Paolo Tenna: Procura apre fascicolo per istigazione al suicidio

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sulla morte di Paolo Tenna, 47 anni di Torino, ad di Piemonte Film Commission e componente del Cda di Istituto Luce-Cinecittà, trovato morto in piazza San Bernardo a Roma intorno alle 6 del mattino di giovedì 30 maggio.

L'atto sarebbe una pura formalità necessaria per effettuare l'esame autoptico sul corpo del manager. Secondo quanto accertato finora dai Carabinieri, tutte le ipotesi investigative restano aperte riguardo alla morte del 47enne, che in base anche alle lesioni trovate sul corpo, è precipitato dalla finestra della stanza singola, che occupava dal giorno prima, al quarto piano dell'hotel con ingresso in via Vittorio Emanuele Orlando.

Ferite da impatto in seguito a caduta e non da colluttazione. Ci sarebbe però un dettaglio che starebbe portando gli investigatori dell'Arma a percorrere maggiormente la pista del gesto volontario: il fatto che la finestra della camera in cui alloggiava Tenna sia posizionata in alto, ovvero un'apertura dalla quale l'uomo non sarebbe potuto precipitare per errore o per fatalità.

Secondo le testimonianze, il 47enne avrebbe fatto rientro in albergo all'alba e, in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe chiesto alla reception dell'hotel altre bottiglie di alcolici. Non molto tempo dopo, un passante, vedendo quel corpo a terra a due passi dalla chiesa di San Bernardo alle Terme, ha chiamato il 112.

Morte di Paolo Tenna che ha trovato il commento della Fondazione Film Commission Torino Piemonte che nella "persona del suo Presidente dott. Paolo Damilano, nell'esprimere il suo profondo cordoglio e la piena vicinanza alla famiglia dell'Amico Paolo Tenna in questo doloroso e difficile momento, manifesta tutta la sua viva contrarietà per le incontrollate, ingiustificate e spiacevoli notizie che iniziano ad apparire su alcune testate giornalistiche".

"La Fondazione - si legge in una nota -, stigmatizzando con forza questo macabro gioco al massacro di un grande, serio professionista e preziosissimo collaboratore, comunica sin d'ora che non verrà tollerata alcuna deriva scandalistica e che verrà presa ogni possibile iniziativa di carattere giudiziario per tutelare la rispettabilita' e l'onorabilità del dott. Paolo Tenna".

RaiCom "accoglie con sgomento la notizia dell'improvvisa scomparsa di Paolo Tenna, AD di Film Commission Torino Piemonte e si unisce al dolore della famiglia". "Di lui - prosegue il comunicato di RaiCom - ricorderemo sempre la dinamicità e la passione con la quale ha accompagnato il successo della partnership tra la nostra azienda e la Film Commission".