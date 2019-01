Morto Paolo Paoloni: addio al Mega Direttore Galattico di Fantozzi

È morto Paolo Paoloni, attore cinematografico, interprete e registra teatrale. Originario delle Marche, 89 anni, l'attore aveva lavorato sul grande schermo per decenni ma il suo volto è da sempre associato a quello del Mega Direttore Galattico di Fantozzi. Il Conte Duca Balabam, questo il ruolo che rese celebre ai più Paoloni a partire dal 1975, quando nelle sale uscì "Fantozzi" per la regia di Luigi Selce.

Residente da 30 anni a Colleverde di Guidonia, Paolo Paoloni era nato in Svizzera il 24 luglio del 1929. Suo primo film da attore fu

"La pecora nera", sempre sotto la regia di Luciano Salce (1968). Sempre con lo stesso regista aveva recitato con un altro grande del cinema italiano, Alberto Sordi, nella pellicola "Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue". Ultimo apparizione sul grande schermo lo scorso anno, nell'ultimo film di Carlo Verdone "Benedetta Follia" (2018).

Alla notizia della sua morte sono stati tanti i messaggi di cordoglio. Fra i primi a ricordarlo l'attore Domenico Fortunato che sulla propria pagina facebook scrive: "Oggi ci ha lasciati Paolo Paoloni. Ha interpretato tanti ruoli, ma era famoso per il personaggio del Mega Direttore Galattico di Fantozzi. Paolo è stato uno dei primi attori che conobbi più di trenta anni fa quando arrivai a Roma. Faceva le prove degli spettacoli con la sua compagnia al teatro la scaletta in via del collegio romano doveva aveva sede la scuola d’arte drammatica in cui studiavo e di pomeriggio dopo le lezioni entravo piano, piano nella sala prove, mi sedevo lontano dagli attori ed assistevo in silenzio ascoltando ogni battuta ed ogni respiro. Ho visto tanti suoi spettacoli. Paolo era un grande attore ed un uomo squisito, di rara educazione e con una eleganza ed una misura in scena che lo rendevano un attore britannico. L’ultima volta l’ho visto al cinema in Benedetta follia di Carlo Verdone alcuni mesi fa. Grazie Paolo, la terra ti sia lieve".