Ostiense: trovato cadavere di un uomo sotto al ponte ferroviario

Tragedia all’Ostiense dove un uomo è morto. Il rinvenimento del corpo privo di vita sotto al ponte ferroviario di via delle Conce da parte di un passante poco dopo le 10:00 di domenica 29 marzo.

Ad essere trovato cadavere un senza fissa dimora di 64 anni in carrozzella. Allertati i soccorritori sul posto è intervenuto il personale del 118 e gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, un cittadino straniero, che era solito dormire in uno dei passaggi pedonali del ponte dell’Ostiense.

Traslata la salma all’obitorio la stessa è stata messa a disposizione del medico necroscopo. Secondo i primi accertamenti sul corpo privo di vita dell’uomo non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza, con la morte determinata da cause naturali.