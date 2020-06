Ostia, trovato cadavere di un uomo in un appartamento: non si avevano sue notizie da un mese

Macabra scoperta ad Ostia. In via Lucio Lepidio, a pochi passi dalla stazione Lido Centro, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Sul posto i vigili del fuoco di via Celli e gli agenti della polizia di Stato del Commissariato del Lido.

Secondo quanto si è appreso, a dare l'allarme è stata l'amica della vittima. La donna non aveva più notizie del suo conoscente da un mese. Arrivata davanti al portone di casa, al primo piano, ha sentito un forte odore e, insospettita, ha chiesto aiuto. Quindi il drammatico rinvenimento. Si attende ora l'esito dell'autopsia per determinare le cause della morte dell'uomo. Le indagini del caso sono affidate al Commissariato di Ostia.