Ostia: uomo trovato morto in un camper

Un uomo di 49 anni è stato trovato morto in un camper in viale Mediterraneo, ad Ostia. Sul posto, allertati, gli agenti del reparto Prevenzione Crimine e del Commissariato di Ostia. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione ma secondo i primi rilievi dei tecnici della Polizia Scientifica le cause della morte sarebbero naturali. Probabilmente l’uomo è rimasto vittima di un malore.

M.N.A., le iniziali del suo nome, viveva nel camper a ridosso della pineta di Castelfusano. Ieri sera, intorno alle 23, la macabra scoperta. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia.

L'anno scorso il Consiglio del Municipio X aveva votato una mozione che avrebbe impegnato la Presidente e l'Assessore alle Politiche Sociali a fare subito un censimento delle persone che vivono nelle decine e decine di camper e roulotte distribuiti sul lungomare di Ostia. Ancora, però, non è stato effettuato.