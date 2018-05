Tragedia alla Marranella: accusa malore nel negozio, morto orefice

Per lui non c'è stato nulla da fare, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La tragedia questa mattina in zona Marranella, periferia sud est della Capitale, dove un orafo di 72 anni è morto dopo essersi accasciato all'interno del suo esercizio commerciale in seguito ad un malore. A vederlo un passante, che transitava davanti la porta dell'oreficeria di via Mario Cartaro.

Morto orafo alla Marranella

Allertati i soccorritori una volta arrivati nell'oreficeria gli stessi nulla hanno potuto se non constatare l'avvenuta tragedia. Accertata la morte naturale del 72enne, la salma dell'artigiano orafo è stata affidata ai familiari. Sul posto per gli accertamenti gli agenti di polizia del commissariato Torpignattara.