Dramma in auto: operaio accusa malore alla guida e muore

Ha accostato l’auto dopo aver accusato un malore alla guida e poi è morto. Il dramma si è consumato lunedì mattina in via Sarnico, a Dragona, nel territorio del X Municipio Mare. A perdere la vita un operaio romano di 67 anni.

Secondo quanto ricostruito, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. L'uomo, che si trovava alla guida del mezzo, si sarebbe accostato a lato della strada alle prime avvisaglie di un malore. Giunto sul posto il personale del 118 nulla ha potuto per l’uomo. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della stazione di Acilia.

La salma è stata trasportata all'istituto di Medicina legale di Tor Vergata a disposizione del medico necroscopo.