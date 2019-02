Cade mentre lavora spostando i pacchi, morto giovane operaio

Tragedia sul lavoro ad Anzio dove è morto un giovane operaio romeno. La vittima si chiamava Marian Robert Neacsu ed aveva solo 22 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 12:00 di sabato 23 febbraio, nel cortile esterno di una ditta che si occupa di raccolta di carta e cartone in zona Padiglione, area industriale del Comune neroniano della provincia romana.

Secondo quanto si apprende, il 22enne, residente a Pomezia, stava spostando delle balle di cartone in un cassonetto metallico. Mentre lavorava è però caduto da un'altezza di circa 1 metro e mezzo ed ha sbattuto con il volto contro lo stesso cassonetto metallico con il materiale che stava spostando che gli è poi finito addosso. Per il giovane operaio non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Allertati i soccorritori su stradone Spadellata sono intervenuti i carabinieri della stazione Lido di Enea e quelli di Lavinio. Accertato il decesso di Marian Robert Neacsu, la salma del 22enne è stata affidata all'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'esame autoptico all'istituto di medicina legale di Tor Vergata per accertarne le cause del decesso.

Fra le ipotesi non si esclude che il giovane operaio possa aver perso l'equilibrio a causa del forte vento che nella giornata di sabato ha sferzato Roma e la sua provincia.