Giallo in spiaggia: uomo nudo trovato morto sul bagnasciuga, aveva una ferita alla testa

E' stato trovato sull'arenile, morto, senza vestiti, da un pescatore. Macabra scoperta intorno alle 6 del mattino di oggi, lunedì 27 maggio, a Nettuno, nel tratto del litorale alle spalle del Santuario. La vittima, un anziano tra i 70 e gli 80 anni, presentava una profonda ferita alla testa e, secondo i primi riscontri del medico legale e dei Carabinieri accorsi, sarebbe morto nella notte, o almeno tra le 8 e le 12 ore prima del rinvenimento.

Ad allertare i soccorsi è stato proprio il pescatore locale. I militari della stazione di Anzio-Nettuno, coordinati dal comandante Lorenzo Buschittari, non hanno potuto fare altro che appurare il decesso dell'anziano, iniziando così le indagini. A poca distanza dal corpo, nudo, sono stati trovati alcuni capi d'abbigliamento: un maglione e una camicia. Nessuna traccia, invece, dei pantaloni.

L'evidente ferita alla testa, invece, secondo le prime indagini dei Carabinieri, potrebbe essere conseguente ad un trauma che l'uomo ha subito sbattendo contro alcuni scogli. L'ipotesi che la ferita sia stata inflitta da una seconda persona, dopo una aggressione o un oggetto contundente, non viene scartata ma non è la principale. Almeno al momento.

Di certo c'è che né vicino al cadavere, né vicino ai vestiti, sono stati rinvenuti documenti o cellulare. Un altro aspetto da determinare, secondo chi indaga, sono alche le condizioni del mare. Non è escluso, infatti, che l'anziano si sia spogliato, gettato in mare e che le onde lo abbiano fatto sbattere contro gli scogli. Una eventualità, questa, che porterebbe ad un gesto volontario.

I Carabinieri, al momento, non escludono nessuna pista ed indagano cercando anche di capire, secondo gli incroci della banca dati a disposizione, se l'identikit dell'uomo possa combaciare tra delle persone scomparse, per cercare di identificarlo. La salma, nel frattempo, è stata trasportato all'ospedale di Tor Vergata per l'esame autoptico.