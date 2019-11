Tragedia sulla Tuscolana: accusa malore nel negozio e muore

Tragedia in un negozio di via Tuscolana dove un uomo è morto dopo aver accusato un malore. La chiamata ai soccorsi intorno alle 17:00 di venerdì 8 novembre da un esercizio commerciale nella zona del Quadrarto. Interevenuti sul posto i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Secondo quanto si apprende l'uomo, un 50enne italiano, si trovava nel negozio assieme alla moglie. Poi si è accasciato in terra ed è morto fra lo choc dei presenti. Intervenuti sul posto gli agenti del Commissariato Tuscolano di polizia la salma dell'uomo è stata messa a disposizione del medico necroscopo.