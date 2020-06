Tragedia a Monteverde: uomo si accascia sul marciapiede e muore

Choc a Monteverde dove un uomo è morto in strada. A perdere la vita un 74enne. La tragedia si è consumata intorno alle 14:00 del 2 giugno in via Clivo Rutario mentre l'anziano tornava a casa con le buste della spesa. Qui l'uomo avrebbe accusato un malore sbattendo violentemente la testa in terra dopo la caduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allertati i soccorsi sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 ed i carabinieri della Stazione Roma Gianicolense che nulla hanno potuto se non constatare il decesso dell'uomo. Identificato in un 74enne italiano residente poco distante dal luogo della tragedia, la salma del pensionato è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Disposta l'autopsia. Fra le ipotesi quella della morte naturale.