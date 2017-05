Monteverde: uomo muore dopo volo dal sesto piano

Lo hanno trovato morto a Monteverde nel primo pomeriggio di oggi 9 maggio. La macabra scoperta è stata segnalata ai soccorritori intorno alle 14:00. In via Francesco Massari, riverso in terra privo di vita dopo una caduta dal sesto piano, un pensionato italiano di 89 anni, residente nella vicina via Francesco Saverio Sprovieri. Intervenuti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.

VOLO DAL SESTO PIANO - Sul posto, oltre ai medici delle ambulanze, anche il magistrato di turno ed i carabinieri della Compagnia Roma San Pietro. Avviate le prime indagini gli investigatori hanno appurato come l'89enne sia precipitato dal balcone del sesto piano della propria abitazione di via Sprovieri che affaccia su via Massari.

IPOTESI SUICIDIO - Allertati dai militari i familiari dell'uomo, un musicista in pensione, sul corpo privo di vita dell'anziano, che viveva nel suo appartamento da solo, non sarebbero stati trovati segni di violenza. I carabinieri procedono sull'ipotesi investigativa del suicidio, ma non esludono nessuna pista. La salma dell'anziano è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'esame autoptico.