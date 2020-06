Precipita dal quarto piano, trovato morto in strada da un passante

E' morto in strada dopo essere precipitato dalla sua abitazione al quarto piano. La tragedia è avvenuta alla Montagnola nel pomeriggio di martedì. A perdere la vita un uomo di 57 anni.

In particolare a chiamare i soccorritori è stato un passante dopo aver trovato un uomo privo di vita in strada in via Francesco Acri. Intervenuto sul posto il personale dell'ambulanza del 118 nulla ha potuto se non constatare il decesso dell'uomo.

Residente nell'appartamento al quarto piano dalla quale è precipitata, la vittima è stata identificata in un uomo italiano. Affidata la salma del 57enne ai familiari, sul posto per gli accertamenti di rito sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Eur.