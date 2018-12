Tragedia al Lago di Garda: si tuffa con gli amici e non riemerge, morto aviere romano

Miguel Verdecchia, aviere 39enne di Roma, in forza all'aero base del 6° Stormo dell'Aeronautica Militare di Ghedi, è morto nelle acque del Lago di Garda durante un'immersione. Il sub era in compagnia di due amici: insieme si sono tuffati nelle acque comprese tra Toscolano Maderno e Gargnano, ma lui non è più riemerso.

Come riporta BresciaToday, a dare l'allarme, poco prima delle 9, sono stati proprio gli amici e compagni d'immersione: sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e i volontari del Garda che hanno ripescato il corpo senza vita dell'uomo. La Procura ha aperto un'inchiesta per capire cosa possa essere accaduto.