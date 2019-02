Tragedia a Marconi: malore in metro mentre va al lavoro, operaio muore in stazione

Tragedia sulla metro B dove un operaio italiano di 56 anni è morto dopo essere stato colto da una malore mentra andava al lavoro con due colleghi. L'uomo si trovava a bordo di un treno della linea B, dopo essersi sentito male è stato fatto scendere dal convoglio ed è morto sulla banchina della stazione Marconi. E' accaduto intorno alle 7:30 di stamattina. Sul posto la polizia.

L'uomo si è sentito male e le persone che erano con lui lo hanno aiutato a scendere dal convoglio: nonostante gli sia stato praticato un massaggio cardiaco, l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto. Per consentire gli accertamenti del medico legale e dell'Autorità Giudiziaria i treni della metro B in direzione Laurentina hanno saltato temporaneamente la fermata Marconi, transitando senza fermarsi.