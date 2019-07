Precipita durante un'arrampicata: architetto romano muore in ospedale

Tragedia in montagna dove un architetto romano di 33 anni è morto dopo essere precipitato mentre si arrampicava su una parete rocciosa nell'alta Valle dell'Aniene. Rimasto ferito gravemente Mario Cutuli è stato trasportato con l'eliambulanza al Policlinico Umberto I dove è poi deceduto per i traumi riportati. E' accaduto domenica 7 luglio fra Rocca di Mezzo ed il Comune di Rocca Canterano.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di questa prima domenica di luglio mentre il 33enne era impegnato in un'arrampicata assieme ad un amico. L'alpinista, per cause ancora in via accertamento, ha però perso la presa ed è precipitato per un'altezza di circa 20 metri cadendo sulle rocce sottostanti.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 ed una squadra di terra del Soccorso Alpino della stazione di Roma e provincia con sede a Vicovaro. Seppure cosciente le condizioni dell'alpinista sono subito apparse molto gravi a causa dei numerosi traumi riportati dopo la caduta.

Mario Cutuli, dopo le primissime cure urgenti sul posto e il successivo posizionamento sulla barella per il recupero tramite verricello, è stato prelevato dall'eliambulanza del 118 della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino ed elitrasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma.

Purtroppo per l'uomo non c'è persò stato nulla da fare, nel pomeriggio è deceduto al nosocomio universitario romano. Informata l'Autorità Giudiziaria, sulla dinamica dell'accaduto indaga la polizia di Stato. Mario Cutuli avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 23 dicembre.