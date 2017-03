Casal Palocco: ubriaco picchia la compagna, muore per fuggire dalla polizia

Prima l'aggressione alla compagna poi la drammatica fuga dalla Polizia dove Manuel Celestini, di 42 anni e con precedenti di polizia e divieto di ritorno nel Comune di Roma, è morto. E' successo a Casal Palocco, la sera del 25 marzo quando, intorno alle 19:15, l'uomo è stato trovato morto dagli agenti di Ostia intervenuti per quella che sembrava una lite in famiglia, come da segnalazione fatta al Numero Unico per le Emergenze.

Così, invece, non è stato. La lite si è trasformata in tragedia quando Celestini, con trascorsi di tossicodipendenza e maltrattamenti, mentre tentava di scavalcare una ringhiera per nascondersi dalla Polizia in un locale sottostante alla villetta dove viveva la sua compagna in via Pitide ha perso l'equilibrio cadendo mortalmente probabilmente a causa del suo stato d'ubriachezza, secondo quando riferito dagli agenti del Commissariato del Lido accorsi.

Ad allertarli la compagna che aveva il volto tumefatto. Secondo il suo racconto tra i due era scoppiata una lite durante la quale l’uomo l'aveva colpita con pugni in pieno visto. Poi la richiesta d'aiuto e la tragedia. Con loro anche un amico della coppia con il quale avevano consumato bevande alcoliche e che, al momento del dramma, secondo le indagini della Polizia aveva momentaneamente lasciato l'appartamento.

Sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica per i rilievi di competenza e i sanitari del 118 che hanno appurato la morte, sul colpo, di Celestini. Proseguono tuttavia le indagini del Commissariato del Lido per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto.