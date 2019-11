Non riesce a contattare il cugino, chiama i soccorsi e lo trovano morto in casa

A chiamare i soccorritori è stato un parente che non riusciva a mettersi in contatto con il cugino da alcuni giorni. Arrivati sul posto i soccorritori hanno poi fatto la tragica scoperta, trovando l'uomo, un 45enne, privo di vita nel suo appartamento. E' accaduto poco dopo le 15:30 di lunedì 4 novembre in un'abitazione di Fregene, nel Comune di Fiumicino.

In particolare sono stati i vigili del fuoco di Cerveteri ad intervenire dopo una chiamata per "soccorso a persona". Entrati in casa i pompieri hanno poi trovato il corpo dell'uomo privo di vita, come constatato anche dal personale medico del 118 nel frattempo giunto sul posto.

Allertate le forze dell'ordine a Fregene sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato Fiumicino di polizia. Senza apparenti segni di violenza sul corpo fra le ipotesi della morte vi sarebbe quella del malore.