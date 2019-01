Fuori strada con l'auto rubata fugge a piedi ma cade e muore, lo stava inseguendo la polizia

È inciampato mentre lo inseguiva la polizia, poi la caduta rovinosa e la morte. Vittima un uomo romeno di 33 anni. I fatti sono accaduti della notte dell'8 gennaio fra la zona della Magliana Vecchia, Muratella e Parco de' Medici, al termine di un inseguimento terminato tragicamente.

Secondo quanto si apprende la fuga del 33enne è cominciata intorno alle 2:00 di questa notte quando una società di vigilanza privata ha allertato la polizia del furto di un'auto. Geolocalizzata la Volkswagen Tiguan rubata in marcia su via di Vigna Girelli, all'inseguimento della vettura si sono messe le autoradio del commissariato San Paolo di Polizia.

Intercettata l'auto rubata su via delle Vigne l'automobilista ha ingaggiato un pericoloso inseguimento con i poliziotti proseguendo la sua fuga su via della Magliana, via Luigi Dasti, via del Castello della Magliana e viale Parco de' Medici.

Inseguito dalle auto della polizia l'automobilista è uscito fuori strada in prossimita di una curva in via Salvatore Rebecchini. Urtato il marciapiede, con la vettura impossibilitata a muoversi, il fuggitivo ha aperto lo sportello della macchina ed ha proseguito la sua fuga a piedi in un campo adiacente alla strada.

In fuga su un terreno erboso il 33enne sarebbe inciampato in un canale di scolo, con la caduta che ne avrebbe causato la morte. Resta da accertare con esattezza la dinamica dell'accaduto. Sul posto per ricostruire l'accaduto la polizia scientifica e gli agentri del commissariato San Paolo. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Disposta l'autopsia.

I rilievi scientifici dell'incidente stradale sono invece stati eseguiti dagli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale.