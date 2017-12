Lungotevere: senzatetto trovato morto, indaga la polizia

E' stato trovato morto all'altezza del ponte Duca d'Aosta, sul Lungotevere Flaminio. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto alle 15:20 del pomeriggio di ieri 27 dicembre, dalla Polizia. Gli agenti del Commissariato Borgo stavano perlustrando l'area in nel corso dei controlli che hanno preceduto l’incontro di calcio Lazio-Fiorentina che si è giocato in serata (qui il video).

L'uomo, senza documenti e di origini magrebina, era morto già da qualche ora, forse proprio nel giorno di Natale. Sul posto la Polizia Scientifica. Secondo i primi esami, il cadavere, trovato in un sacco a pelo di fortuna, non presenta segni di violenza. Sono in corso accertamenti e la salma è ha disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Villa Glori, l'ipotesi del dramma della solitudine è la più probabile. Lo scorso 23 dicembre un altro senza tetto è morto, in via Salaria in quella circostanza.