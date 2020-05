Sergente maggiore muore dopo caduta da un mezzo militare

Incidente mortale a Ciampino dove un militare del reparto Genio dell'aeroporto è deceduto nelle ore scorse dopo essere caduto da un mezzo speciale dove stava lavorando all'interno della base dello scalo militare. Lo scrive FrosinoneToday.

Si tratta di Luca Morra, 44enne di Segni, paese sui Monti Lepini a sud di Roma, sergente maggiore capo dell’Aeronautica. Il militare è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale dei Castelli col 118. Sono in corso indagini interne dell'esercito e dei carabinieri dello scalo per stabilire le esatte dinamiche del tragico fatto, inquadrato come incidente sul lavoro.

Luca Morra lascia la moglie e due figli piccoli.

Parole di cordoglio dal Sindaco di Segni Piero Cascioli: “La notizia della morte sul lavoro del nostro concittadino servitore della patria ci lascia attoniti. Il questo difficile momento faccio a nome dell'amministrazione comunale sentite condoglianze ai familiari”.