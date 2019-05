Laurentina: trovato cadavere di un uomo all'interno di un fosso

E' stato trovato morto, senza documenti, in un fosso in via dei Casali di San Sisto 24. Il macabro rinvenimento oggi, domenica 12 maggio, alle 17:40 circa, in zona Laurentina. A dare l'allarme un residente. Sul posto i Vigili del Fuoco, sul posto con un squadra e il nucleo sommozzatori.

Il personale intervenuto ha provveduto al recupero dell'uomo. La persona, adagiata sul greto del fosso, è stata affidata all'Autorità presente sul posto per gli accertamenti necessari. Ad indagare sul caso gli agenti del Commissariato Esposizione. Secondo i primi riscontri del medico legale, sul cadavere non sarebbe stati riscontrati segni riconducibili ad una violenza.

L'uomo, di circa 50 anni e dai tratti somatici dell'est Europa, non aveva con sé documenti o il portafogli. Non è escluso che si tratti di un senza fissa dimora. Sul corpo è stata disposta l'autopsia che determinerà le esatte cause dalla morte.