Fuga di gas al terzo piano: anziano trovato morto in un appartamento

E' stato trovato morto in casa un uomo di 74 anni a Ladispoli. E' successo oggi 7 agosto, al civico 57 di via Livorno a pochi metri dalla caserma dei Carabinieri di zona. Ad uccidere l'anziano, verosimilmente, il troppo gas inalato. Sul posto, oltre i militari dell'Arma coordinati dal comandante Marco Belilli, anche i Vigili del Fuoco.

A dare l'allarme, intorno alle 12, un vicino di casa che, per il forte odore dei gas proveniente da un appartamento al terzo piano, ha allertato il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto le squadre del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco con una autobotte e, appunto, i Carabinieri. Entrati in casa, le forze dell'ordine hanno trovato l'uomo di 74 anni riverso a terra.

Inutili i tentati del 118: l'anziano era già morto. Vicino al corpo, come confermato dai Carabinieri, una lettera che farebbe pensare ad un estremo gesto del 74enne solo in casa in quel momento. L'uomo era malato da tempo. La moglie, infatti, era uscita per alcune commissioni casalinghe.

Nel frattempo, i pompieri intervenuti hanno messo in sicurezza il gas sedando un principio di incendio grazie al pronto intervento. I soli tubi presenti in cucina sono rimasti danneggiati e leggermente bruciati. I soccorsi repentini hanno evitato il propagarsi delle fiamme in altre stanze dell'apparato. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia.