Scoppia un fornelletto, tragedia a Ladispoli: un morto e un ferito

Condividevano l'alloggio di fortuna e stavano trascorrendo lì l'ultimo dell'anno, come uno dei tanti giorni di stenti e disperazione. Lì in quella tenda però, poco dopo la mezzanotte, è andata in scena la tragedia. Un fornelletto da campeggio è infatti esploso, innescando un incendio che in pochi minuti ha avvolto la tenda e coinvolto i due occupanti.

A lanciare l'allarme dei cittadini di Ladispoli che hanno visto le fiamme in un campo tra via Cesare Battisti e via Fratelli Bandiera. Sul posto sono giunti, nel giro di pochi minuti, i vigili del fuoco, seguiti poco dopo dai carabinieri della stazione di Ladispoli. Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato non ancora identificato. Non lontano un altro uomo, del 1951 e di nazionalità polacca, con numerose ustioni sul corpo.

Trasportato all'ospedale di Civitavecchia, non sarebbe in pericolo di vita. Ai militari della Compagnia di Civitavecchia che indagano sull'accaduto ha riferito dello scoppio del fornelletto che ha poi originato l'incendio nella tenda che condivideva con l'uomo deceduto.