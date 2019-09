Palazzina esplosa, dopo una settimana d'agonia muore Ivano Orsini

E' morto in ospedale Ivano Orsini, il ragazzo rimasto gravemente ferito in seguito all'esplosione di una palazzina avvenuta lo scorso 7 settembre a Tor Lupara, frazione del Comune di Fonte Nuova. Trentatre anni, l'uomo era stato trasportato in condizioni disperate con ustioni sul 70 per cento del corpo all'ospedale Sant'Eugenio dove è poi morto domenica 15 settembre.

In particolare la deflagrazione con successivo incendio avvenne nel primo pomeriggio di sabato 7 settembre in via Giovanni Verga, frazione del Comune della provincia nord est di Roma. A provocare l'esplosione un rubinetto del gas lasciato aperto con successiva saturazione dell'appartamento dove viveva Ivano Orsini.

Ingente fu lo schieramento dei soccorritori con le fiamme che interessarono quattro appartamenti, con i resdenti evacuati dai vigili del fuoco. Ad avere la peggio Ivano Orsini, trasportato in condizioni disperate con l'eliambulanza all'ospedale Sant'Eugenio dove è poi deceduto dopo 8 giorni di agonia.