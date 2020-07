Parioli: addio a Italo Santucci, storico fondatore del ristorante Il Caminetto

E' morto Italo Santucci, storico fondatore del ristorante "Il Caminetto del 1959", per tutti 'il Camino', aveva 94 anni, A ricordarlo lo staff del ristorante: "Ricordiamo il Signor Italo così, sempre sorridente e disponibile. Ora preparerà la sua paglia e fieno alla postarola agli angeli".

Per tutti il Signor Italo, Santucci è stato il papà di uno dei "salotti della Roma bene". Non a caso fuori al civico 89 di viale Parioli erano spesso ben visibili auto eleganti e di grossa cilindrata. Nel locale un menù per quanto classico invidiabile con tavoli di vip, politici e rampolli.

Fra i suoi tavoli, dall'inaugurazione fatta nel 1959, insieme alla moglie Anna Maria Ciampini, si sono seduti vip e star come Robert De Niro, Bill Gates, Carlo Verdone, Roberto Rossellini e Francesco Totti. Negli anni la gestione è passata in mano ai figli con "il camino" divenuto una tappa immancabile di pranzi d'affari ma anche dei weekend per i giovani della movida di piazza Euclide e dintorni. Domenica la morte di italo Santucci all'età di 94 anni con il ristorante che manterrà lunedì a pranzo le serrande abbassate in segno di lutto,

