Trullo, investito e ucciso da auto pirata. La famiglia lancia appello per trovare il colpevole

E' morto dopo 15 giorni di agonia Federico Breda, 84 anni, investito da un'auto pirata il pomeriggio del 5 dicembre scorso. L'anziano, operato d'urgenza, non ce l'ha fatta. Nonostante le cure mediche è deceduto a cause dei gravi traumi agli organi interni riportati. Il colpevole di quell'investimento mortale, però, ancora non è stato trovato e la famiglia chiede giustizia.

I fatti sono avvenuti poco dopo le 17 del 5 dicembre, giorno del compleanno del signor Breda. Secondo una ricostruzione l'uomo stava attraversando piazza Gaetano Mosca in direzione via Giovanni Porzio, quando un'auto grigia l'ha centrato in pieno per poi fuggire. Immediati i soccorsi dei presenti che hanno allertato la Polizia Locale, sul posto per i rilievi scientifici, e il personale medico che ha trasportato l'anziano al San Camillo in gravi condizioni.

Dopo una operazione delicata, il 21 dicembre scorso Federico Breda è morto. "Chi ha visto qualcosa parli. Sono giorni che facciamo appelli nel quartiere, non è possibile che il conducente di quell'auto sia scomparso. Anche in forma anonima", dice a RomaToday Barbara, la nuora del signor Breda.

La Polizia Locale ha avviato già da giorni le indagini, acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza e ascoltato alcuni testimoni. Per qualcuno alla guida c'era una donna, per altri un uomo. Tutti però convergono sul fatto che l'auto in questione era una Yaris grigia.

"Quella è una strada chiusa - aggiunge Barbara - Chi la percorre non ci capita, la fa perché conosce il posto". La caccia al pirata della strada prosegue: la sua posizione ora si è ulteriormente aggravata, oltre che di omissione di soccorso è accusato anche di omicidio stradale.

Chi ha informazioni sul sinistro mortale può inviare una mail a romatoday@citynews.it