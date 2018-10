Tragedia sui binari: investito da un treno della Roma-Napoli

Investimento mortale oggi, 13 ottobre, sulla linea Roma – Napoli, via Formia. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno. Ancora da determinare le esatte cause, su cui faranno luce gli uomini della PolFer, sul posto per i rilievi e le indagini del caso.

E' successo intorno alle 7 del mattino nella stazione di Priverno Fossanova. I treni a lunga percorrenza sono stati deviati a Cassino. La circolazione ferroviaria, sospesa per due ore, è ripresa intorno alle 9 con ritardi fino a 120 minuti per i treni in viaggio. Sul posto l'Autorità Giudiziaria. L'uomo non aveva con sé i documenti.