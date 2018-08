Incornato da un toro: morto un uomo

L'anziano incornato ieri dal toro a Ferentino non ce l'ha fatta. Poco fa la notizia della sua morte. Troppo gravi le ferite riportate da Lorenzo Di Marco, l'ottantacinquenne residente in località Tofe. L'uomo, dopo i primi soccorsi del 118, come riporta FrosinoneToday era stato trasportato d'urgenza all'Umberto I di Roma ma le sue condizioni avevano già fatto temere per il peggio.