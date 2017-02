Tragedia a Campoverde: muore travolto da una motozappa mentre lavora la terra

Tragedia nella campagne di Campoverde dove un uomo è stato vittima di un incidente mentre stava lavorando la terra con una motozappa. Il dramma nella serata di ieri domenica 12 febbraio in via dei Cinque Archi, una frazione di Aprilia. Scattato l’allarme sul posto sono giunti i soccorsi che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare l’uomo di 53 anni, un medico veterinario, rimasto travolto dalla motozappa che si sarebbe ribaltata. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Aprilia che indagano sul caso.