Tragedia Prima Porta: incendio in un villino, morto un anziano

Tragedia all'alba di oggi 10 agosto in via del Prato della Corte 1915. Un uomo di 71 anni è morto dopo un incendio in un villino. Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora da precisare, intorno alle 4 del mattino. Sul posto tre squadre del Comando di Roma con due autobotti, il carro autopriotettori e il funzionario di servizio.



Il personale dei Vigili del Fuoco, dopo aver indossato le protezioni individuali, ha iniziato l'opera di spegnimento del villino. Delle quattro persone presenti, due donne e due uomini, nel villino solo tre si sono messe in salvo scappando dalla finestra, una quarta, un anziano di 71 anni, è deceduto all'interno.

Sul posto gli agenti del commissariato Flaminio, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica per i rilievi e le indagini del caso. Le cause sono tutt'ora oggetto di indagine.