Incendio al Don Bosco, fiamme in un appartamento: morto un uomo carbonizzato

Tragedia all'alba del 5 aprile, in zona Don Bosco, dove un uomo di 58 anni è morto a Roma per un incendio. Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora da appurare, in via Lucio Mummio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia con le Volanti ed il Commissariato di Tuscolano.

L'incendio, secondo i primi riscontri, sarebbe scoppiato all'interno della cucina dall'appartamento al quinto piano. Il 58enne, che viveva da solo, è stato rinvenuto carbonizzato dai vigili del fuoco del Tuscolano.

Saranno gli agenti della polizia di Stato ad indagare sulla dinamica. Sul posto anche la squadra della Polizia Scientifica e gli operai del gruppo Italgas.