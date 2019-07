Tragedia al Tufello, incendio al terzo piano: un morto. Salvata la madre

Tragedia al Tufello dove un uomo di 62 anni è morto a causa di un incendio in un appartamento al terzo piano. Le fiamme sono scoppiate per cause ancora da appurare intorno alle 19:30 circa tra via Monte Massico e il civico 190 di via delle Isole Curzolane.

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri e l'ambulanza. Durante le operazioni l'intera palazzina di cinque piani è stata fatta evacuare e l'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme divorassero altri appartamenti.

Secondo quanto si è appreso l'uomo è stato trovato morto carbonizzato in casa. Salvata, invece, la madre che viveva con lui. La donna, insieme ad un'altra condomina, sono state portate in ospedali: non sono gravi.

Nessun altro è rimasto ferito o intossicato. Ancora da determinare le esatte cause dell'incendio. L'appartamento al momento è inagibile e sotto sequestro per le indagini del caso condotte dalla Polizia.